В НАТО готовятся выявлять признаки «российского вторжения»

В руководстве НАТО заявили, что специалистам альянса удалось выявть более десятка признаков, позволяющих узнать о «полномасштабном российском вторжении» на стадии его подготовки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 12 военных и гражданских чиновников в Европе.

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О каких именно признаках идет речь, не уточняется. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.

Озвучены три самых слабых места НАТО

В 2023 году лидеры НАТО согласовали разработку планов крупнейшего за 40 лет пересмотра оборонного потенциала. Решение было принято на фоне растущих опасений перед конфликтом с Россией. Как отмечает Reuters, с тех пор за кулисами НАТО чиновники тщательно изучают минимальные требования к обороне для реализации этих планов. Признаки потенциального вторжения также включены в тексты планов.

Правительства стран НАТО получили тексты планов в последние недели. По словам собеседников агентства, документы подробно описывают недочеты армий НАТО в ключевых областях и дают приблизительное представление о том, сколько миллиардов евро нужно будет вложить. Альянс стремится превратить эти данные в обязательные цели для отдельных правительств к осени 2025 года.

В НАТО пришли к выводу, что к основным проблемам альянса относятся нехватка средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, проблемы с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя. Во многих случаях для устранения дефицита потребуются расходы, превышающие два процента ВВП. При этом лишь 23 члена НАТО в настоящее время соответствуют минимальному требованию в два процента или превышают его.