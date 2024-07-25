На Украине крупный генерирующий объект снизил выработку энергии

Один из крупных генерирующих объектов Украины снизил выработку электроэнергии из-за повреждения электросети объектов магистральной электросети "Укрэнерго". Об этом в своем Telegram-канале заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко во время поездки на одну из атомных электростанций (АЭС).

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"Ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов", - написал он.



Галущенко отметил, что эти ограничения возникли из-за взрывов. По его словам, энергетики круглосуточно работают над этой проблемой. Какой объект не работает на полную мощность, Галущенко не уточнил.

25 июля глава военной администрации Житомирской области в центре Украины Виталий Бунечко сообщил, что в регионе в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры.

21 июля глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявлял, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании "Укрэнерго".