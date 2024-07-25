Агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня дефолта

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте «еще глубже в зону дефолта» - с «СС» до «С», сообщает Reuters. Прогнозов для стран с такими рейтингами агентство не дает.

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Долгосрочные рейтинги дефолта Fitch оценивают вероятность дефолта (невыполнения обязательств по погашению долга) эмитента в долгосрочной перспективе. Эти рейтинги помогают инвесторам и кредиторам оценить финансовую устойчивость и надежность эмитента.

В случае с новым рейтингом Украины Fitch сослалось на недавнее соглашение Киева с группой кредиторов. Соглашение подразумевает реструктуризацию долга по международным облигациям на сумму в 20 миллиардов долларов. В Fitch считают, что соглашение означает «дефолт или начало процесса, аналогичного дефолту».

В начале недели власти Украины объявили о достижении принципиального соглашения с группой кредиторов. Договоренность предусматривает скидку в размере 37 процентов по непогашенным международным облигациям Украины. Киев рассчитывает, что благодаря этому на выплатах удастся сэкономить 11,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. По оценкам Fitch, долг Украины вырастет до 92,5 процента ВВП в 2024 году без учета реструктуризации.