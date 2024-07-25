Харрис официально заявила о своем участии в выборах президента США

Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах главы государства этой осенью. Как сообщает ТАСС, политик опубликовала первое видео своей предвыборной кампании.

В видео заявляется, что экс-президент Дональд Трамп и выбранный им в качестве кандидата в вице-президенты сенатор Джей Ди Венс хотят превратить США в «страну хаоса, страха и ненависти», однако американцы будут выбирать «свободу».Она призвала сограждан финансировать ее кампанию.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Действующий президент Джо Байден 21 июля отказался от участия в них и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии В недавно выпущенном видео он признался, что считает себя заслужившим второй срок, но хочет уступить место «молодым голосам». Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, визиты врачей в Белый дом и заявления известных демократов о том, что политика следует заменить.