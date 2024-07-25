Стало известно, когда Саакашвили вернут обратно в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что самочувствие осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили улучшилось и его переведут в изолятор, когда врачи разрешат. Об этом сообщает 1tv.ge.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик впервые за восемь лет приехал в страну, где против него было возбуждено несколько уголовных дел. После задержания он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что всего у его клиента выявили более десятка заболеваний. За последние годы Саакашвили вынесли приговоры по двум делам, еще два дела рассматриваются.

«Конечно, врачи оценивают состояние здоровья. Мы можем подтвердить, что когда врачи будут готовы, его переведут в пенитенциарное учреждение», - отметил Брегадзе.



Он добавил, что состояние Саакашвили «является предметом постоянного ухода и наблюдения». Министр пообещал, что власти быстро оповестят общественность о результатах медицинского обследования экс-президента.