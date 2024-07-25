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МИД Ирана назвал позором выступление Нетаньяху перед конгрессом США

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани назвал позорной произнесённую перед конгрессом США речь израильского премьера Биньямина Нетаньяху. RT на русском

«Позор — очень мягкое слово для обозначения этого скандала», — написал официальный представитель МИД Ирана. ТАСС

Дипломат считает, что призыв защищать права человека стал самым нелепым лозунгом американских и европейских лидеров. Визит Нетаньяху в Вашингтон «раскрыл истинное лицо западной цивилизации», которая десятки лет «пыталась предстать перед миром гуманной и безгрешной», заявил Канани. News.ru

МИД Ирана отреагировал на выступление Нетаньяху перед конгрессом США
© РИА Новости
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