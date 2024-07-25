Протестующие против Нетаньяху в Вашингтоне сожгли американские флаги

Протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США сорвали и подожгли американские флаги у вокзала в Вашингтоне. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило издание Hill.

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— Протестующие, призывающие арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, спустили, а затем сожгли флаги США в нескольких кварталах от Капитолия США, подняв вместо них меньшие палестинские флаги, — говорится в сообщении.



Уточняется, что в ходе протеста, между палестинцами и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка, после чего, полицейские были вынуждены отозвать разрешение на акцию протеста.

Накануне палестинское молодежное движение сообщило, что выпустило множество насекомых — личинок и сверчков — в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне. Там остановилась часть израильской делегации, в том числе Биньямин Нетаньяху. Тот факт, что он планирует выступить на совместном заседании конгресса, также вызвал протесты в Вашингтоне.

Главный редактор издания Forbes Стив Форбс сообщил, что на Ближнем Востоке предстоит большая война между Израилем, «Хезболлой» и Ираном, в которую могут вовлечь даже Россию. По его словам, этот конфликт быстро расширится.