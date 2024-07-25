Соединенные Штаты превратились в империю лжи, так как регулярно используют дезинформацию для достижения своих корыстных целей. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя новую доктрину Корпуса морской пехоты США по манипулированию информацией. ТАСС

Чжан Сяоган добавил, что США предпринимают различные обманные действия не только в военной сфере. По его мнению, «ложь фактически проникла им в костный мозг», что сказывается на американской внешней политике. Lenta.ru

В своем заявлении представитель Минобороны Китая напомнил об операции «Пересмешник», в ходе которой подкупались и манипулировались СМИ в пропагандистских целях в эпоху холодной войны, а также флакон с белым порошком и постановочное видео «Белых касок», которые приводились в качестве доказательств для ведения войн в Ираке и Сирии. Газета.Ru