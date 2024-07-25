Речь Байдена сравнили с «похоронным маршем»

Обращение президента США Джо Байдена к нации напоминало похоронный марш и ознаменовало начало конца его политической карьеры. Такое мнение в своей статье для немецкого издания Bild высказал корреспондент Герберт Бауэрнебель.

24 июля Байден выступил с речью из Овального кабинета Белого дома, в которой объяснил свой отказ от участия в предвыборной гонке. Байден отметил, что решил уступить место «молодым голосам», подчеркнув при этом, что заслуживает второго срока.

Также он заверил, что продолжит работать в течение своих последних шести месяцев на посту главы государства. По словам Байдена, сейчас он сконцентрируется на внутренних проблемах США, прекращении войны в секторе Газа и возвращении заложников.

Свое 11-минутное обращение к нации Джо Байден произнес «с помощью телесуфлера, не допустив значительных оговорок». При этом он несколько раз останавливался, проглатывал и бормотал про себя фразы, например, когда рассказывал про одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина, заметил Герберт Бауэрнебель.

«Байден выглядел уставшим и ослабленным. (…) Это было начало конца эпохи Байдена. Сотни сотрудников Белого дома пришли на процесс записи обращения, которое напоминало похоронный марш», - отмечается в статье.



Корреспондент немецкого издания также обратил внимание на то, что члены семьи Байдена, что том числе «проблемный сын» Хантер и жена Джилл, «с тревогой наблюдали за происходящим», а в конце разразились аплодисментами.

Напомним, что выходу Байдена из предвыборной гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, положительный тест на коронавирус и призывы видных сторонников по партии отказаться от переизбрания.

21 июля он поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства на предстоящих 5 ноября выборах.