Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Первый в Питере. Программа дальше обещает быть интересной», — говорится в сообщении.



Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Они проведут переговоры, большая часть их будет закрытой, в ходе которых обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность.

Ранее президент Белоруссии Минск не собирается ни на кого нападать.