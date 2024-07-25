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СБУ раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных

На Украине за последнее время подожгли несколько десятков автомобилей украинских военных. Об этом Службе безопасности Украины (СБУ) изданию Liga.net.

СБУ раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных
© globallookpress.com

В силовом ведомстве уточнили, что на данный момент СБУ занимается расследованием более 30 уголовных дел по поджогам машин военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подозреваемыми по ним проходят 13 человек, в том числе пять несовершеннолетних.

«СБУ расследует 31 уголовное производство. Но это не полная статистика по поджогам. На самом деле зафиксировано около 80 случаев», — уточнил журналистам спикер СБУ Артем Дегтяренко.

19 июля стало известно о поджоге трех автомобилей военных ВСУ в Одесской области. Одно из транспортных средств повредили в Одессе. Еще две машины подожгли в поселке Лиман. В результате никто не пострадал.

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