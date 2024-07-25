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Китай назвал США империей лжи

США стали империей лжи из-за использования дезинформации ради своих корыстных интересов. Об этом Китая Чжан Сяоган, сообщается на сайте китайского оборонного ведомства.

Китай назвал США империей лжи
© РИА Новости

«Вашингтон придумывает любую ложь ради своих корыстных интересов. США уже давно стали настоящей империей лжи», — заявил представитель.

Чжан Сяоган добавил, что США предпринимают различные обманные действия не только в военной сфере. По его мнению, «ложь фактически проникла им в костный мозг», что сказывается на американской внешней политике.

Ранее Чжан Сяоган заявил, что Североатлантический альянс спровоцировал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Он также добавил, что возглавляемые США союзники по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах».

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