США стали империей лжи из-за использования дезинформации ради своих корыстных интересов. Об этом Китая Чжан Сяоган, сообщается на сайте китайского оборонного ведомства.

«Вашингтон придумывает любую ложь ради своих корыстных интересов. США уже давно стали настоящей империей лжи», — заявил представитель.



Чжан Сяоган добавил, что США предпринимают различные обманные действия не только в военной сфере. По его мнению, «ложь фактически проникла им в костный мозг», что сказывается на американской внешней политике.

Ранее Чжан Сяоган заявил, что Североатлантический альянс спровоцировал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Он также добавил, что возглавляемые США союзники по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах».