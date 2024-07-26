Трамп раскритиковал главу ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп, который получил ранение в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное расследование инцидента. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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«Директор ФБР Кристофер Рэй заявил вчера конгрессу, что не уверен, попали ли в меня осколки, стекло или пуля. Но ФБР даже не проверяло», — написал политик.



Трамп прокомментировал покушение на него

По словам Трампа, в больнице подтвердили, что речь идет о «пулевом ранении уха». «Неудивительно, что некогда знаменитое ФБР потеряло доверие США», — добавил он.

25 июля Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что пока непонятно, чем был ранен Дональд Трамп — пулей или осколком. По словам Рея, есть некоторые сомнения относительно того, что политика могла ранить пуля.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько раз выстрелили в Трампа.