Обзор иноСМИ: причина грусти Обамы и голодные спортсмены в Париже

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В G7 сообщили о «спорных вопросах» по активам РФ

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что страны G7 будут работать над «спорными вопросами» использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом

сообщает NHK.

Главы минфинов и центральных банков стран G7 обсудили помощь Киеву на встрече в Бразилии. По словам Судзуки, в ходе переговоров Япония «подчеркнула важность объединения G7 для продолжения поддержки Украины». Он отметил, что страны планируют проработать детали «различных спорных вопросов». При этом министр подчеркнул, что решение по использованию замороженных активов РФ «на этот раз не принято, дискуссия продолжается».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела «напряженную беседу» с корреспондентом Fox News Питером Дуси во время пресс-конференции 24 июля, сообщает телеканал. Дуси задал Жан-Пьер вопрос о снижении когнитивных способностей Джо Байдена на фоне выхода президента из предвыборной гонки.

Дуси заявил, что в Белом доме знали об ухудшении состояния Байдена, но скрывали это от американцев. Корреспондент спросил Жан-Пьер, кто именно приказал чиновникам «прикрывать президента». Пресс-секретарь ответила, что «никто никого не прикрывал». Она подчеркнула, что это всего лишь история, которую нравится развивать протрамповским СМИ. Также Жан-Пьер назвала смехотворными призывы к отставке Байдена, подчеркнув, что он способен исполнять обязанности президента.

Обама расстроился из-за выдвижения Харрис

Бывший президент США Барак Обама пока не поддержал выдвижение Камалы Харрис, так как считает, что она не сможет победить Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье Джо Байдена.

По словам собеседника газеты, Обама «очень расстроен, так как знает, что она не сможет победить». Источник NYT заявил, что экс-президент считает Харрис некомпетентной и не верит в ее способность «ориентироваться среди мин, которые ее ждут». Также собеседник газеты предупредил, что во время сентябрьских дебатов с Трампом Харрис может сказать «что-то действительно глупое» по поводу Израиля, Палестины и Украины.

Спортсмены пожаловались на нехватку яиц в Олимпийской деревне

Главный ресторан Олимпийской деревни в Париже не справился с наплывом спортсменов, сообщает L’Equipe. Из-за этого некоторые продукты - к примеру, яйца - пришлось нормировать.

По информации L’Equipe, некоторые спортсмены уже пожаловались на нехватку еды и на скорость пополнения запасов продуктов. В ресторане заявили, что некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, оказались «особенно популярны». В результате их поставки были увеличены, чтобы удовлетворить потребности спортсменов.

FT: ЕС боится помогать Венгрии и Словакии

Газета Financial Times рассказала, что Брюссель опасается поддерживать Венгрию и Словакию в борьбе за российскую нефть. По данным газеты, вопрос возобновления транзита через Украину обсуждался на последней встрече дипломатов ЕС.

На прошлой неделе Украина ввела санкции против «Лукойла» и прекратила транзит нефти в ЕС. В Словакии и Венгрии выступили против этого решения. Будапешт пообещал блокировать выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти. Позже Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию, попросив ее стать посредником в конфликте. По данным FT, на встрече 11 стран ЕС отказались поддержать претензии Будапешта и Братиславы.