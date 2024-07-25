В Индии родился младенец с двумя лицами и парными конечностями

В индийском штате Уттар-Прадеш родился ребенок с двумя лицами и парным набором конечностей. Как сообщает Daily Mail, он не выжил.

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Отмечается, что такая патология является крайне редкой. Новорожденный смог прожить только пять часов.

Ребенок появился на свет в деревенской больнице, куда беременную Раму Деви доставили после начала схваток. Для врачей такой младенец стал полной неожиданностью, так как женщина не проходила пренатальную диагностику, ей не делали ультразвуковое исследование. Уточняется, что сами роды проходили без осложнений.

До этого сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Хенсель, которые получили известность в 1996 году после участия в шоу Опры Уинфри. 34-летняя Эбби Хенсель вышла замуж за бывшего военного и медбрата Джоша Боулинга. Эбби поделилась снимками торжества в своих соцсетях. На фото сестры стоят рядом с женихом в специально сшитом для них свадебном платье. Бриттани и Эбби Хенсель соединены друг с другом в области торса, каждая контролирует свою сторону туловища, но у них общий кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.