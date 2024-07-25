Китай обвинил НАТО в попытках «сколотить состояние» на украинском конфликте

Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что НАТО с помощью поставок оружия Украине затягивает конфликт и пользуется возможностью, чтобы «сколотить состояние».

Его слова передаёт ТАСС.

«Страны НАТО во главе с США подливают масла в огонь и пользуются возможностью, чтобы сколотить огромные состояния на войне», — заявил Чжан Сяоган.



Он отметил, что Китай по украинскому вопросу придерживается объективной и справедливой позиции. Пекин выступает за мирные переговоры, напомнил представитель военного ведомства.

Чжан Сяоган также заявил, что НАТО несёт ответственность за военные конфликты в Афганистане, Ираке и Ливии.