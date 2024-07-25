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Минобороны КНР: НАТО пытается «сколотить состояние» на украинском конфликте

Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган заявил, что НАТО с помощью поставок оружия Украине затягивает конфликт и пользуется возможностью, чтобы «сколотить состояние».

Китай обвинил НАТО в попытках «сколотить состояние» на украинском конфликте
© РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

«Страны НАТО во главе с США подливают масла в огонь и пользуются возможностью, чтобы сколотить огромные состояния на войне», — заявил Чжан Сяоган.

Он отметил, что Китай по украинскому вопросу придерживается объективной и справедливой позиции. Пекин выступает за мирные переговоры, напомнил представитель военного ведомства.

Чжан Сяоган также заявил, что НАТО несёт ответственность за военные конфликты в Афганистане, Ираке и Ливии.

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