КНДР отправила новую партию шаров с мусором в Сеул

Власти КНДР отправили на территорию Южной Кореи порядка 500 шаров с мусором. Это уже десятый запуск шаров Пхеньяном, сообщает «Вечерняя Москва».

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Накануне несколько шаров упали на территорию президентской резиденции в Сеуле. Команда по реагированию на химические и биологические угрозы проверила объекты и не обнаружила в них ничего опасного.

Мусорные атаки на Южную Корею продолжаются с конца мая. Это ответ на разбрасывание агитационных листовок, которые делают их соседи. За несколько месяцев было запущено около трех тысяч шаров. Внутри обычно находятся окурки, бумага, пластиковые пакеты, бутылки, фрагменты одежды и батарейки.