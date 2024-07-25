В США заметили интересную деталь в ходе обращения Байдена к нации

Пользователи социальных сетей спорят о том, действительно ли президент США Джо Байден обращался к американцам в прямом эфире. Как пишет Ruptly в Telegram-канале, они обратили внимание на наручные часы главы государства.

Обращение транслировалось в прямом эфире в 8 вечера, в то время как на часах видно, что стрелки указывают на 6 часов. Из-за этого у комментаторов возникли подозрения, что видео записали заранее, а уже после пустили в эфир. При этом некоторые не сомневаются в Байдене и утверждают, что часы просто сбились.

Напомним, что 24 июля Байден выступил с речью из Овального кабинета Белого дома, в котором политик объяснил свой отказ от попытки переизбрания. По его словам, он решил уступить место «молодым голосам», при этом подчеркнув, что заслуживает второго срока.

Он заверил, что продолжит работать в течение своих последних шести месяцев на посту главы государства. По словам Байдена, сейчас он сконцентрируется на внутренних проблемах США, а также прекращении войны в Секторе Газа и возвращении заложников.