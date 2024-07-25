Назван скрытый враг Израиля на Ближнем Востоке

Турция является скрытым врагом Израиля на Ближнем Востоке, заявил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт подчеркнул, что между государствами складываются непростые, а порой даже конфликтные отношения.

Между Турцией и Израилем складываются непростые, порой весьма конфликтные отношения. Турция является самостоятельным государством и даже пытается создать свой блок Союз тюркских государств, — пояснил политолог.



Перенджиев напомнил, что Турция является членом НАТО. В связи с этим, по словам политолога, возможное создание двойника Альянса на Ближнем Востоке по предложению Израиля Анкара может воспринять как угрозу.

Турция как государство стремится быть лидером исламского мира и воспринимает это заявление Нетаньяху как угрозу своим национальным интересам. А значит может быть раскол в самом НАТО. Из-за турецкого фактора это расширение и укрепление может выйти боком самому НАТО, — заключил Перенджиев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее рассказал, что страна планирует защищать себя любыми средствами. По его словам, каждый, кто желает стабильной ситуации на Ближнем Востоке, должен оказывать поддержку Израилю в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, Газе или Ливане.