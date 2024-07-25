Армения обратилась к США за советом

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по вопросам Кавказских переговоров Луи Боно, чтобы обсудить вопросы армяно-азербайджанских отношений. Об этом пишет News.am.

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Совет безопасности Армении сообщает, что в ходе встречи собеседники обсудили региональную безопасность и коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Григорян подтвердил приверженность армянской стороны к установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе.

Ранее эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков оценил появление в Армении представителя Пентагона. По его словам, это провокация в адрес России и Организация Договора о коллективной безопасности в частности.