В ноутбуке стрелявшего в Трампа нашли «ниточки», ведущие к убийству Кеннеди

Стрелок Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, искал в Google информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, рассказал директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей. По его словам, которые передает ABC, соответствующие данные были получены в результате изучения информации на ноутбуке злоумышленника.

6 июля он (Крукс. — NEWS.ru) искал в Google «Как далеко Освальд был от Кеннеди?» Так что этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния, — сказал он.



Рэй отметил, что Крукс был «очень сосредоточен» на Трампе. Согласно информации, которую удалось добыть ФБР, стрелок трижды посетил площадку, но который должен был состояться предвыборный митинг.

Ранее сообщалось, что в телефоне стрелка нашли фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Он сохранил снимки прямо перед походом на встречу с политиком. Также злоумышленник загрузил в телефон информацию о принцессе, найденную в интернете.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его предвыборной встречи с избирателями в Пенсильвании. При покушении бывший президент США отделался раной на ухе шириной два сантиметра. Травма простиралась вниз по хрящевой поверхности уха, на нее не накладывали швы, однако она до сих пор периодически может кровоточить. Тем не менее ранение правильно заживает, рассказали врачи политика. С их слов, кандидату в президенты США может потребоваться дополнительное обследование слуха.