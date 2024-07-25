На Западе обвинили НАТО в разрушении архитектуры безопасности в Европе

Расширение НАТО разрушило архитектуру безопасности в Европе, выстроенную между Россией и западными державами. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил норвежский политолог Гленн Дизен.

© Lenta.ru

«На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», — написал эксперт, отметив, что амбиции и экспансия Североатлантического альянса «разозлили Москву» и заставили ее ориентироваться на Восток.



Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что американские избиратели не хотят конфликта с Россией и не поддерживают подобные планы НАТО.