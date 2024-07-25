СБУ отчиталась о задержании террористической «агентуры ФСБ»

Служба безопасности Украины обезвредила «агентурную группу ФСБ», готовившую «серию терактов» в Евросоюзе, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что главными целями задержанных были торговые центры, автозаправки, аптеки и рынки на Украине, в Польше и странах Балтии.

© Служба безопасности Украины

Как пояснили в СБУ, «организатор вражеской ячейки» и его сообщник были пойманы в Прикарпатье. В состав преступной группы входило 19 человек из Ивано-Франковской, Днепропетровской и Полтавской областях, также Запорожья. На Украине предполагают, что их завербовали за деньги. Кроме того, у «агентуры ФСБ» были найдены поддельные удостоверения.

Таким образом, агентура России планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и «легализовать» их на территории ЕС. После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего отчета в ФСБ, — считают в СБУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что мощное пророссийское подполье действует в Одессе, Херсоне и Харькове. Он допустил, что с ними могут сотрудничать Вооруженные силы России. По его мнению, в Херсоне всегда были пророссийские активисты.