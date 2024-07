Стало известно, кого поддержит Обама на выборах президента США

Бывший президент США Барак Обама вскоре поддержит выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников телекомпании, Обама уже поддержал Харрис в личной беседе. Его супруга Мишель Обама также поддерживает вице-президента. Они утверждают, что экс-глава государства пока не сделал это публично, поскольку не хотел затмить обращение действующего лидера Джо Байдена к американским гражданам.

«Он регулярно общается с ней [Харрис] и считает, что ее избирательная кампания началась хорошо», — отмечается в публикации.



Телекомпания также утверждает, что помощники Обамы и Харрис уже договорились об их возможном совместном появлении перед публикой, хотя точная дата пока не согласована. Экс-президент считает, что своим участием в кампании вице-президента он поможет сплотить демократов для борьбы против республиканца Дональда Трампа. Некоторые источники говорят, что Обама уже дает Харрис советы относительно работы ее избирательного штаба.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Обама не поддержал выдвижение Харрис. Он якобы утверждал, что процесс выбора кандидата от Демократической партии следует более состязательным. Позднее New York Post сообщила, что экс-президент не верит в победу Харрис над Трампом на выборах.