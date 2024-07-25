Трети жителей Украины хватает денег лишь на еду, а на одежду приходиться копить. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Респондентов попросили выбрать одно из утверждений, которое наиболее точно соответствует финансовому состоянию их семьи. Более 48% опрошенных выбрали вариант: «Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого приходится откладывать». Еще 32% заявили, что им хватает денег на еду, однако покупать одежду уже трудно. Еще 9% признались, что их семье не хватает денег даже на пропитание. 7,4% участников опроса сказали, что денег хватает на все необходимое, а 1% — что могут позволить себе все, что пожелают.

При этом среднемесячный доход семьи 29,5% респондентов оказался до 8 тысяч гривен — порядка 19 тысяч рублей. Еще 36,3% получают в месяц от 8 до 18 тысяч гривен (от 19 до 36 тысяч рублей).

Исследование проводилось с 20 по 28 июня. В нем приняли участие 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Уточняется, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%