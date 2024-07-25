Трети жителей Украины хватает денег лишь на еду
Трети жителей Украины хватает денег лишь на еду, а на одежду приходиться копить. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Респондентов попросили выбрать одно из утверждений, которое наиболее точно соответствует финансовому состоянию их семьи. Более 48% опрошенных выбрали вариант: «Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого приходится откладывать». Еще 32% заявили, что им хватает денег на еду, однако покупать одежду уже трудно. Еще 9% признались, что их семье не хватает денег даже на пропитание. 7,4% участников опроса сказали, что денег хватает на все необходимое, а 1% — что могут позволить себе все, что пожелают.
При этом среднемесячный доход семьи 29,5% респондентов оказался до 8 тысяч гривен — порядка 19 тысяч рублей. Еще 36,3% получают в месяц от 8 до 18 тысяч гривен (от 19 до 36 тысяч рублей).
Исследование проводилось с 20 по 28 июня. В нем приняли участие 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Уточняется, что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%