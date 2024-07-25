Грузия планирует отдать под суд партию Саакашвили

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» («ЕНД»), учрежденная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, будет отдана под суд после парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Грузия».

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«Сейчас мы говорим об отдаче под суд политической силы, то есть отдаче под суд этой агентуры, за чем свободно могут последовать приговоры на индивидуальном уровне», — сказал политик.



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Кобахидзе пообещал рассказать о формах наказания партии позже. Он отметил, что в стране не может быть установлена демократия, когда оппозиция называется преступной. Как подчеркнул премьер, население знает о преступлениях, совершенных прежними властями Грузии. Политик напомнил, что многие представители «ЕНД» были осуждены, включая Саакашвили.

Ранее премьер-министр Грузии пообещал избежать украинизации страны. По его словам, члены партии Саакашвили хотят, чтобы государство повторило сценарий Украины.