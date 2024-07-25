Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь Марии Захаровой
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на полях СМИД АСЕАН в Лаосе.
По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.
Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", - сказала глава МИД Индонезии Лаврову. "По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем", - ответил российский министр.