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Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь Марии Захаровой

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на полях СМИД АСЕАН в Лаосе.

По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", - сказала глава МИД Индонезии Лаврову. "По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем", - ответил российский министр.
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