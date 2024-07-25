Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь Марии Захаровой

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на полях СМИД АСЕАН в Лаосе.

По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.