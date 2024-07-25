В Польше предрекли Украине сложную зиму

Украине предстоит тяжелая зима на фоне дефицита электроэнергии, заявил в эфире RMF24 глава МИД Польши Радослав Сикорский. RT на русском

«Уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла. Поэтому эта зима может быть тяжелой для Украины», — заявил он. ТАСС

Ранее Сикорский призвал глав МИД из стран Европейского союза (ЕС) разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны». Lenta.ru