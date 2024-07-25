Экоактивисты парализовали аэропорт Франкфурта

Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation ("Последнее поколение") парализовали воздушное движение в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Как сообщает ТАСС, на взлетно-посадочную полосу пробрались шестеро участников организации.

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В своем заявлении активисты «Последнего поколения» призвали правительство Германии «помочь сформировать и подписать юридически обязывающее международное соглашение, которое регулирует глобальный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году». Сама акция стала частью международного протеста, призывающего к отказу от ископаемого топлива.

Как сообщает РБК, активисты приклеили себя к полосе. Полиции пришлось провести операцию по их задержанию. Работа аэропорта на некоторое время оказалась парализована, а пассажиров попросили не приезжать до нормализации ситуации. Сейчас рейсы постепенно вводят в график.

Отметим, что накануне активисты провели схожую акцию в авиагавани Кельна — полеты пришлось остановить на три часа. Другой протест члены «Последнего поколения» совершили в аэропорту Монреаля — там они приклеились к дороге, ведущей к погрузочной зоне.