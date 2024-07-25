Экс-премьер Украины рассказал, как в стране прививают русофобию детям

На Украине детей школьного возраста учат "ненавидеть" все русское и приучают к мысли о необходимости участвовать в боевых действиях против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

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"Детей со школьной скамьи учат ненавидеть всё русское и приучают к мысли, что их дальнейшая судьба – стать пушечным мясом", - подчеркнул он.



По словам Азарова, в Одессе продают школьные тетради, на обложках которых – звери в касках с гранатомётами и автоматами. Сопровождаются такие рисунки на учебных тетрадях русофобскими надписями.

"Что у них в головах? Трудно представить. А какими вырастут эти дети – очевидно", - добавил экс-премьер.



До этого сообщалось, что МВД России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В документе определены такие понятия как "ксенофобия", "русофобия", а также "экстремистская деятельность", "финансирование экстремистской деятельности" и "терроризм".