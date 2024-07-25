В Белом доме устроили перепалку из-за здоровья Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и журналист Питер Дуси устроили словесную перепалку во время брифинга, сообщает телеканал Fox News. Поводом для это стало состояние здоровья американского президента Джо Байдена.

Старший корреспондент Fox в Белом доме Дуси стал задавать вопросы о когнитивных способностях главы Овального кабинета и попросил назвать тех, кто приказал чиновникам в администрации «покрывать» эту историю. Жан-Пьер начала обвинять критиков Байдена в распространении подобных нарративов, но корреспондент прервал ее. Так продолжалось в течение нескольких минут.

Ранее Белый дом опубликовал письмо от врача Байдена после настоятельных вопросов американских журналистов о возможной болезни Паркинсона у лидера страны. В документе сказано, что у президента нет этого заболевания, а также нет признаков неврологического расстройства или склероза.

Карин Жан-Пьер говорила, что президент регулярно проходит осмотры, однако она отказалась подтвердить визиты специалиста по болезни Паркинсона, сославшись на соображения безопасности. Уход от ответа возмутил корреспондентов из президентского пула.

Перед этим администрацию Байдена уличили во лжи из-за медицинского обследования президента. Общаясь с губернаторами-демократами, Байден признался, что посещал врача после нашумевших дебатов с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом. Это признание, заметили американские журналисты, противоречит ранним заявлениям его пресс-службы.