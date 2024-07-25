Пропалестинские активисты запустили жуков в отель Нетаньяху в США

Пропалестинские протестующие запустили насекомых в роскошный вашингтонский отель Watergate в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей отеля.

© globallookpress

Во время визита Нетаньяху в Вашингтон он и члены его делегации остановились в отеле Watergate. Тысячи людей, выступающих против войны в секторе Газа, провели акции протеста по всему городу перед выступлением Нетаньяху в Конгрессе США. Полиция применила перцовые баллончики, когда днем 24 июля толпа протестующих приблизилась к Капитолию.

Пропалестинский аккаунт в соцсети X опубликовал видео с личинками, сверчками и другими насекомыми на накрытом столе с израильским и американским флагами на фоне. Позже отель подтвердил информацию об инциденте.

Как отмечает Axios, около половины демократов Конгресса пропустили речь Нетаньяху. Многие законодатели дали понять, что бойкотируют его выступление в знак протеста из-за войны в Газе. Среди бойкотирующих - бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес (демократ от Нью-Йорка).