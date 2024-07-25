Об угрозе Трампа и «заслуженном» втором сроке: главное из обращения Байдена

Президент США Джо Байден 24 июля выступил с торжественной речью в Овальном кабинете, чтобы объяснить свой отказ от кампании по переизбранию. Байден заявил, что решил уступить место «молодым голосам», но в то же время подчеркнул, что заслуживал второго срока, отмечает Associated Press.

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Причины выхода из гонки

Байден заявил, что принял решение отойти в сторону в целях «защиты демократии». Он отметил, что в политике есть время и место для людей с многолетним опытом, но иногда нужно уступать более молодым.

«Я преклоняюсь перед должностью [президента], но больше люблю свою страну. Защита демократии важнее любого титула», - сказал Байден.



Предупреждение о Трампе - не называя его имени

В своей 10-минутной речи Байден не упомянул кандидата в президенты США Дональда Трампа напрямую, но явно говорил о нем. Байден предупредил американцев, что им предстоит сделать выбор «между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью, между единством и разделением».

Список дел на последние месяцы работы

Байден заверил, что продолжит работать в течение своих последних шести месяцев на посту президента. Он заявил, что будет работать над прекращением войны в Газе, возвращением заложников и попытается «принести мир и безопасность на Ближний Восток». В четверг, 25 июля, Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также президент США продолжит работу по снижению расходов семей и по защите личных свобод, продолжит выступать против «ненависти и экстремизма», бороться против преступлений с применением огнестрельного оружия и работать над инициативой по искоренению рака (сын Байдена Бо в 2015 году умер от опухоли головного мозга).

О Харрис и заслуженном втором сроке

Как отмечает AP, Байден наконец-то понял то, о чем ему говорили демократы - что пришло время передать власть молодому поколению. В своей речи он призвал к «свежим и молодым» голосам в политике.

«Я решил, что лучший путь вперед - передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию», - заявил Байден, подчеркнув, что все еще считает, что его президентство заслуживало второго срока.



Также Байден похвалил Камалу Харрис, своего вице-президента и потенциального кандидата на президентских выборах от демократов. Он подчеркнул, что Харрис всегда была для него «невероятным партнером».

«Она опытная, она жесткая, она способная», - подчеркнул президент США.



В заключение Байден отметил, что в США «не правят короли и диктаторы - правят люди». Он подчеркнул, что история, власть и сама идея Америки сейчас в руках американцев.