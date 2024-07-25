Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший считает, что следующим главой Белого дома, скорее всего, станет республиканец Дональд Трамп. Его мнение приводит американский телеканал NBC.

«Знаете, Трамп бывший президент. Он, скорее всего, станет и следующим президентом», - подчеркнул независимый кандидат.



Кеннеди-младший предрек революцию в США

Ранее Роберт Кеннеди-младший выразил уверенность, что США вскоре ждет революция и только от американцев зависит, будет ли она «основана на идеализме или будет опираться на темные, регрессивные силы».

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания уже ознаменовалась отказом основного кандидата от Демократической партии США, действующего главы государства Джо Байдена, от возможности переизбрания. Он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены.

Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.