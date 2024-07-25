Спрогнозирована реакция США на заявление Украины о переговорах

Эксперт Шиллеровского института при ООН Ричард Блэк заявил, что американские финансисты и оборонная промышленность США не дадут властям страны смягчить позицию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай и обсудил с китайским коллегой Ван И украинский кризис. Позже СМИ сообщили, что Кулеба объявил о готовности Украины к переговорам с Россией. Затем появилось уточнение, что он заявил о согласии на переговоры «на определенном этапе», а не прямо сейчас.

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

Блэк заявил РИА Новости, что реакция президента США Джо Байдена, а также кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис на эти заявления может быть разной, но это ничего не изменит.

«Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко», - подчеркнул Блэк.



По его словам, выход Байдена из президентской гонки и очевидное назначение Харрис кандидатом "создают ситуацию, при которой им, в США, придется откликнуться" на историческую инициативу, полученную путем работы Китая, Венгрии, Бразилии, Ватикана и других стран.