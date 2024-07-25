Пока вы спали: признание корпорации Boeing и обращение Байдена к нации

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© EPA/TACC

Антонов заявил, что ФБР оправдывает свои провалы выпадами в адрес РФ

В США заявления директора Федерального бюро расследований Кристофера Рея о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в американские избирательные процессы направлены на оправдание собственной провальной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, заявления Рея являются очередным «неудачным образчиком политики переваливания проблем с больной головы на здоровую».

«Мы категорически отвергаем инсинуации в адрес России. Наша страна никогда не вмешивалась в демократические процессы. В Москве всегда уважали и будут уважать выбор американского народа. Так было раньше, так будет и в ходе нынешней президентской гонки», — указал дипломат.



NY Post: Обама счел Харрис неспособной победить Трампа на выборах в США

Экс-президент США Барак Обама считает, что вице-президент Камала Харрис не сможет победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Post.

Отмечается, что Обама очень расстроен, потому что знает, что Харрис не сможет победить.

Политик также считает, вице-президент некомпетентна.

Байден утверждает, что США будут сохранять коалицию стран в поддержку Украины

Американский лидер Джо Байден заявил, что будет сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России, сообщает ТАСС.

Выступая с телеобращением к согражданам, посвященным решению выйти из предвыборной гонки, глава государства сказал, что Вашингтон продолжит «обеспечивать единство коалиции гордых стран», чтобы не допустить победы Москвы в конфликте.

«Я буду делать то же самое для союзников в Тихоокеанском регионе», — отметил Байден.



G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов России

Страны G7 пока не приняли какого-либо решения по использованию замороженных активов России для поддержки Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы финансового ведомства Японии Сюнъити Судзуки.

По его словам, обсуждения на эту тему будут продолжены.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции.

Boeing признает вину в мошенничестве и сговоре в связи с двумя катастрофами

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что согласилась признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования Минюстом США крушений двух лайнеров 737 MAX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Компания подала в американское Министерство юстиции подробное соглашение о признании вины, отметив, что продолжит «открыто сотрудничать с регулирующими органами».

Boeing заплатит штраф в $243,6 млн и инвестирует не менее $455 млн в усовершенствование программ по обеспечению безопасности и соответствия нормативным требованиям в течение трех лет.