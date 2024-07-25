В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала создание рабочей группы по расследованию обстоятельств покушения на республиканца Дональда Трампа. Трансляцию голосования в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

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В поддержку создания рабочей группы высказались 416 конгрессменов, ни одного голоса против подано не было. Чтобы резолюция была одобрена, ее должны были поддержать по меньшей мере две трети членов нижней палаты Конгресса.

Как поясняет телекомпания CNN со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана), в рабочую группу войдут семь республиканцев и шесть демократов, их имена будут оглашены в четверг. Результаты своих изысканий они должны будут представить не позднее 13 декабря.

17 июля Джонсон сообщил о планах формирования этой рабочей группы. Ранее генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности (МВБ) США начал расследование надежности мер, принятых Секретной службой во время покушения на бывшего президента.

В Трампа стреляли 13 июля на его предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания). Претендент на высший государственный пост был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявшего убили сотрудники Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. ФБР подтвердило, что случившееся рассматривается как попытка покушения на Трампа, который возглавлял американскую администрацию с 2017 по 2021 год.