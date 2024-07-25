В Польше предупредили о последствиях ударов России

BI: в Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов ВС России по инфраструктуре
Глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский заявил, что стране грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре.
Об этом пишет Business Insider.
«Мы получаем чёткие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», — говорится в публикации.
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Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Польша не будет сбивать российские самолёты над Украиной.
Также в МИД Польши отмечали, что у НАТО «нет аппетита» принимать Украину в свои ряды.