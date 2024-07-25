Байден назвал себя первым президентом в столетии, при котором США не вели войн

Президент США Джо Байден заявил, что он стал первым американским лидером в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеобращение к согражданам, которое посвящено его решению выйти из предвыборной гонки.

Он заявил, что будет продолжать работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной и безопасной. Байден также заявил, что принял решение поступиться личными амбициями и отказаться от дальнейших попыток переизбраться ради сохранения демократии в США.

«Я убежден, что мои заслуги на посту президента, лидерство в мире и видение будущего Америки достойны второго срока, но ничто не может стоять на пути спасения демократии, включая личные амбиции. И я решил, что правильнее всего передать эстафету новому поколению», - сказал глава Белого дома.



Он призвал американцев поддержать на выборах вице-президента Камалу Харрис.