Boeing признает вину в мошенничестве и сговоре в связи с двумя катастрофами

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что согласилась признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования Минюстом США крушений двух самолетов серии 737 MAX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебный документ.

По его данным, Boeing подтвердила, что подала в Министерство юстиции США подробное соглашение о признании вины, отметив, что компания продолжит "открыто сотрудничать с регулирующими органами".

Авиастроительная корпорация в рамках соглашения также должна заплатить штраф в размере $243,6 млн. Помимо этого, компания инвестирует не менее $455 млн в усовершенствование программ по обеспечению безопасности и соответствия нормативным требованиям в течение трех лет. Как отмечает Reuters, семьи погибших в двух авиакатастрофах смогут подать возражения до того, как судья решит, одобрять ли сделку.

В начале июля Reuters со ссылкой на документ Минюста, поданный в федеральный суд в штате Техас, сообщило, что Boeing в предварительном порядке готова признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования.