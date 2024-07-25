Байден планирует уделить основное внимание вопросам экономики и защиты прав

Президент США Джо Байден в оставшийся до завершения его полномочий срок намерен уделять главное внимание вопросам, касающимся экономики и защиты прав, сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из его речи.

«Это означает, что я продолжу обеспечивать снижение цен для семей трудящихся и рост экономики. Я продолжу защищать наши личные свободы и гражданские права - от права голосовать до права выбирать», - говорится в его речь, с которой он намерен выступить вскоре.



Также утверждается, что в США «короли и диктаторы не правят».

«Люди правят. История в ваших руках. Власть в ваших руках», — заявил глава государства.



Как ожидается, в обращении Байден объяснит свое решение выйти из предвыборной гонки.