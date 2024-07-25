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Байден: США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против России

Президент США Джо Байден утверждает, что будет сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России.

Байден: США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против России
© ТАСС

Об этом он заявил в телеобращении к согражданам, передаёт ТАСС.

«Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю её более мощной и более единой, чем когда-либо в нашей истории», — отметил Байден.

Кроме того, в обращении к нации Байден заявил, что заслуживал нового президентского срока.

По его словам, он объясняет выход из предвыборной гонки решением передать эстафету молодому поколению политиков.

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