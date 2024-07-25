Маск назвал Демократическую партию США антисемитской

Американский предприниматель Илон Маск считает Демократическую партию США антисемитской из-за отсутствия многих законодателей-демократов на выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

"Демократическая партия стала открыто и дерзко антисемитской", - написал он на своей странице в социальной сети X. Так он прокомментировал пост пользователя платформы, в котором говорится, что только "100 из 212 демократов в Палате представителей и 27 из 51 демократа в Сенате" находились в зале во время выступления Нетаньяху.



В своей речи премьер Израиля, в частности, призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе. Он также указал, что военная операция Израиля в секторе Газа может быстро закончиться, если радикальное движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. По его словам, Израиль "активно участвует в усилиях по обеспечению освобождения" заложников.

Это было уже четвертое выступление израильского премьера перед американскими конгрессменами за его политическую карьеру. В предыдущий раз Нетаньяху выступал на совместном заседании обеих палат Конгресса в марте 2015 года.