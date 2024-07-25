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Трамп заявил, что Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем"

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что руководство Демократической партии заставило президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки недемократическим путем, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем"
© ТАСС

По его словам, «боссы [партии] сказали: либо ты [Байден] уходишь, либо мы отстраним тебя, используя 25-ю поправку [к конституции]».

Согласно 25-й поправке к Конституции, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий главы государства, его недееспособности.