Трамп заявил, что Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем"

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что руководство Демократической партии заставило президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки недемократическим путем, сообщает ТАСС.

По его словам, «боссы [партии] сказали: либо ты [Байден] уходишь, либо мы отстраним тебя, используя 25-ю поправку [к конституции]».

Согласно 25-й поправке к Конституции, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий главы государства, его недееспособности.