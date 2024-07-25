Формирование путём переговоров устойчивой системы безопасности в Европе станет единственным выходом из кризиса на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, передаёт ТАСС.

По словам дипломата, Китай неоднократно подчёркивал, что «раздувание пламени, подливание масла в огонь и перекладывание вины» не являются верным способом решения проблемы Украины.

«Единственным выходом станет соблюдение правомерных интересов в области безопасности всех сторон», — отметил Лю Пэнъюй.



Также решением дипломат назвал установление сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности путём диалога и переговоров.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что урегулирование конфликта на Украине должно произойти путём переговоров по политическим каналам.

Также киевский экономист Алексей Кущ заявил, что киевские власти могут провести переговоры с Россией при участии Китая и Индии.