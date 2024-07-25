Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе

Американский лидер Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, Харрис в последние 10 месяцев принимала непосредственное участие во всех звонках и встречах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Как заявил аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер, Израиль беспокоит нормализация отношений Ирана со странами Персидского залива, поэтому он предлагает США создание антииранского альянса, намереваясь вернуть напряженность в регион. Эксперт считает, что его планам не суждено сбыться.

Модаббер полагает, что проект предложенного Нетаньяху альянса является «рекламным и лживым», однако не следует забывать, что «Израиль намеревается реализовать действенные угрозы против Ирана». Израиль будет угрожать в одиночестве — поддержат его, как и прежде, лишь США и Великобритания. В настоящее время Тель-Авив беспокоит нормализация и возрастающее укрепление отношений Тегерана со странами Персидского залива, однако отношения Ирана с этими странами ничуть не ухудшатся.

Модаббер отметил, что Нетаньяху не впервые выдвигает предложение подобного рода, при этом арабские страны уже отвечали ему решительным отказом. Нетаньяху предложил создание альянса из-за своего гнева на провал операции в секторе Газа.

24 июля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, схожий с НАТО, который будет направлен против «угрозы» со стороны Ирана. По словам премьера, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс.