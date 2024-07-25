США считают, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки о перемирии в Газе

Вашингтон исходит из того, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии. Отмечается, что «остаются очень серьезные вопросы относительно реализации» договоренностей, которые еще предстоит урегулировать.

Речь идет о нескольких требованиях как к ХАМАС, так и к Израилю.

20 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников и не уничтожит военную и управленческую структуру ХАМАС.