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США считают, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки о перемирии в Газе

Вашингтон исходит из того, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

США считают, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки о перемирии в Газе
© ТАСС

По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии. Отмечается, что «остаются очень серьезные вопросы относительно реализации» договоренностей, которые еще предстоит урегулировать.

Речь идет о нескольких требованиях как к ХАМАС, так и к Израилю.

20 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не покинет сектор Газа, пока не вернет всех заложников и не уничтожит военную и управленческую структуру ХАМАС.