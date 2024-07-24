СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power* (запрещена в России как террористическая). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, неизвестный мужчина в пятницу, 19 июля, подошел во дворе дома к скандально известной антироссийскими высказываниями активистке и выстрелил ей в висок.

Врачи, вызванные прохожими, экстренно госпитализировали политика. Позднее в СМИ появились сообщения, что Фарион скончалась в клинике.

Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

Неонацисты предприняли покушение в связи с тем, что экс-депутат разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества, предположили журналисты.

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям на фоне ее резких высказываний о политике, ситуации в стране и русскоязычных военных ВСУ.

*Международная неонацистская организация National Socialism/White Power признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена.