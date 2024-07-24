Польша начнет операцию "Воздушная заря" на границе с Белоруссией

Польские военные начинают операцию по усилению ПВО на восточной границе под названием «Воздушная заря». Об этом сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на ВС Польши.

© Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

Отмечается, что операция стартует 1 августа. Основной ее целью в ВС Польши назвали «защиту воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих ее границы».

Известно, что особое внимание польские военные намерены уделить борьбе с беспилотниками.

«Операция охватывает восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок», — подчеркнули в ВС Польши.



Также указывается, что польские ПВО будут участвовать в «нейтрализации» нарушений и «сотрудничестве с союзниками и странами, граничащими с республикой, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонных действий».