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Польша начнет операцию "Воздушная заря" на границе с Белоруссией

Польские военные начинают операцию по усилению ПВО на восточной границе под названием «Воздушная заря». Об этом сообщает «Радио Sputnik» со ссылкой на ВС Польши.

Польша начнет операцию "Воздушная заря" на границе с Белоруссией
© Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

Отмечается, что операция стартует 1 августа. Основной ее целью в ВС Польши назвали «защиту воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих ее границы».

Известно, что особое внимание польские военные намерены уделить борьбе с беспилотниками.

«Операция охватывает восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок», — подчеркнули в ВС Польши.

Также указывается, что польские ПВО будут участвовать в «нейтрализации» нарушений и «сотрудничестве с союзниками и странами, граничащими с республикой, для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонных действий».