Во Франции раскрыли личность задержанного гражданина России

Задержанный во Франции из-за мнимых планов по дестабилизации ситуации на Играх гражданин России оказался поваром, пишет Le Monde.

По данным газеты, россиянину — 40 лет. Он обучался в одной из парижский кулинарных школ, работал в мишленовском ресторане, участвовал в реалити-шоу.

Во Францию он прибыл 14 лет назад, в начале 2010 года.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Париже россиянина 1984 года рождения по подозрению в сотрудничестве с иностранной державой.

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Правоохранители заявили, что мужчине может грозить 30 лет тюремного заключения.